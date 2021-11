Sie zählen zu den wenigen Langzeitbeziehungen Hollywoods, die (fast) ohne Skandale auskommen: 1999 haben sich Catherine Zeta-Jones und der genau 25 Jahre ältere Hollywoodstar Michael Douglas verlobt. Mit einem 10-Karat-Diamantring von Fred Leighton im Wert von einer Million US-Dollar hielt Douglas damals während eines Winterurlaubs in Aspen um die Hand der feschen Britin an. Am 18. November 2000 trauten sich die beiden. Mittlerweile haben Douglas und Jones zwei volljährige Kinder. Ihre Liebe hat in Jahren seit ihrer Hochzeit nicht abgenommen. Im Gegenteil. Das Paar wirkt verliebt wie eh und je.

Michael Douglas ehrt seine Frau mit romantischem Video

Das Ehepaar hat gerade sein 21tes Hochzeitsjubiläum gefeiert und Michael Douglas nutzte die Gelegenheit, um seiner Frau öffentlich zu huldigen. Der zweifache Oscar-Preisträger veröffentlichte ein romantisches Video auf Instagram, in dem er nie gesehene, private Schnappschüsse von sich und Zeta-Jones teilt.

"Alles Gute zum Jubiläum meine liebe Catherine! Ich liebe dich über alles", schrieb der 77-Jährige unter das Posting, in dem man unter anderem alte Hochzeitsfotos, verschmuste Momente und private Schnappschüsse zu sehen bekommt. So enthält die Videomontage auch bisher nie veröffentlichte, ungestellte Fotos des Hollywoodpaares beim Golfen und Skifahren. Musikalisch untermalt wird Douglas' Hommage an seine Frau mit dem Song "Best Day Of My Life" der Band "American Authors."