20 Jahre später: Großes Comeback für Meg Ryan

An der Seite von "Akte X"-Star David Duchovny wird sie in "What Happens Later" zu sehen sein. Einen genauen Starttermin gibt es bisher noch nicht, veröffentlicht soll er allerdings 2023 werden. Auch ein erstes Film-Plakat teilte die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Profil. Für ihren neuen Film wird die 60-Jährige außerdem nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern auch ausführende Produzentin sein. Ryans letzte romantische Komödie war 2001 neben Hugh Jackman im Film "Kate & Leopold".