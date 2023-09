20 Jahre "Fluch der Karibik": Warum Johnny Depp fast nicht mitgespielt hätte

Vor 20 Jahren flimmerte der erste „Fluch der Karibik“-Streifen über die heimischen Kinoleinwände. Mittlerweile gibt’s fünf Teile, ein grobes Script für den sechsten soll auch schon existieren.

Ob da allerdings wieder Depp, der seit seinem schlagzeilenträchtigen Prozess mit Ex Amber Heard (37) ein heißes Eisen in Hollywood ist, das Ruder der Black Pearl übernehmen wird, steht in den Sternen.

Lesen Sie hier mehr: "Jeanne du Barry": Die Leinwandrückkehr des Johnny Depp

Jedenfalls hat 2003 wohl kaum jemand daran geglaubt, dass eine Geschichte über einen moralisch eher fragwürdigen Kapitän und eine untote Piratencrew so ein durchschlagender Erfolg wird. Noch dazu, ein Film, der auf einer Fahrattraktion im Disneyland basiert.