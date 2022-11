2 Taylor Lautners: "Twilight"-Star heiratete Langzeitfreundin

Die Namens├Ąnderung, f├╝r die sich viele Paare im Rahmen ihrer Hochzeit entscheiden, d├╝rfte bei Schauspieler Taylor Lautner und seiner Partnerin k├╝nftig vielerorts f├╝r Verwirrung sorgen. Denn der Vorname von Lautners frisch angetrauter Ehefrau ist ebenfalls Taylor - es k├Ânnte nun also zwei "Taylor Lautners" geben. Die beiden haben sich einem Medienbericht zufolge am 11. November in Kalifornien das Jawort gegeben, genau ein Jahr nach der Verlobung. Der Zeitung Daily Mail liegen Bilder vor, die das Brautpaar mitsamt G├Ąsten zeigen.

Taylor Lautner mal zwei