15 Jahre später: Was treiben die Stars von "O.C., California" heute?

Am 22. Februar 2007 flimmerte die letzte Folge der erfolgreichen Kult-Serie "O.C., California" in Amerika über die Fernsehbildschirme. Nach 15 Jahren zählt die Serie noch immer zu den größten TV-Phänomenen unter Teenie-Serien. Zwar hatte sie nur vier Staffeln, sorgte international aber dennoch für Furore. Bis heute finden sich etliche Fans auf Social Media und Co., die öffentlich ihre Liebe zum Drama um das Leben der Orange Countys High School Kids verkünden.

"O.C., California" feiert kleines Comeback

Der Hype um die Serie hielt bisher tatsächlich so lange an, dass Schauspielerinnen Rachel Bilson und Miranda Clark, die beide wichtige Rollen in der Teenie-Soap spielten, seit mehreren Wochen durch einen Podcast über die Serie führen. Darin begrüßten sie bisher etliche Schauspielkollegen von damals und verraten laufen Geheimnisse zu den Dreharbeiten, Insider-Infos zur Serie und Geständnisse aus ihrem Privatleben.