15-15-15-Methode: So hält sich Jennifer Aniston erstaunlich fit

Mit 52 Jahren ist Schauspielerin Jennifer Aniston noch immer top in Form. Im Interview mit InStyle ging sie nun detailliert auf ihre Fitnessroutine ein und plauderte auch sonst darüber aus dem Nähkästchen, mit welchen Methoden sie auf ihre körperliche Gesundheit achtgibt.

Jennifer Aniston setzt auf 15-15-15-Methode

"Ich hatte letzten Herbst eine Verletzung und konnte nur Pilates machen, was ich absolut liebe", erzählt sie in der September-Ausgabe des Lifestyle-Magazins. Die Übungen mit geringer Belastung hätten sie aber bald gelangweilt. "Ich habe diese Art von Schweiß vermisst", so Aniston, die eigentlich seit Jahren schon auf eine knallharte Fitness-Routine setzt.

Nun, da sie sich vollständig erholt habe, schwöre sie wieder auf ihr ursprüngliches Sport-Programm, bei dem vor allem Cardio-Training auf dem Plan steht. "Ich bin zu meinem 15-15-15-Programm zurückgekehrt", erklärt sie. Dabei handle es sich um ein fünfzehnminütiges Zirkeltraining, das sie auf dem Spinning-Rad, Crosstrainer und dem Laufband absolviert. "Und dann nur noch alte Schule: Ich jage mich selbst durch ein Fitnessstudio. Ich brauche Bewegung, auch wenn es nur zehn Minuten am Tag auf einem Trampolin sind."