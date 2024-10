1 Jahr nach Geburt von Sohn: Pacino klärt Beziehungsstatus mit Noor Alfallah

Hilfe sei schnell da gewesen. "Innerhalb weniger Minuten waren sie da - ein Krankenwagen vor meinem Haus. Etwa sechs Sanitäter und zwei Ärzte standen in meinem Wohnzimmer, und sie hatten diese Outfits an, die aussahen, als kämen sie aus dem Weltraum", so Pacino. Bevor er umkippte, hatte er seinen Angestellten noch gesagt, dass er sich "ungewöhnlich schlecht" fühle.

Hinter Pacino liegen turbulente Zeiten. Kürzlich erzählte er der New York Times von einem beängstigenden medizinischen Zwischenfall. Während einer Coronaerkrankung sei er bewusstlos geworden, schilderte er. "Ich saß in meinem Haus und war plötzlich weg. Ich hatte keinen Puls."

Gefragt, ob der Schauspieler in einer Beziehung sei, antwortete er: "Nein. Ich habe eine Freundschaft." Alfallah sei laut dem Bericht kürzlich in Los Angeles mit dem US-Komiker Bill Maher beim Verlassen eines Nobelrestaurants gesichtet worden.

"Es kommt, wie es kommt"

Über seine Nahtoderfahrung sagte der Oscarpreisträger: "Ich habe kein weißes Licht oder so etwas gesehen. Da war nichts." Es würde sich allerdings gut anhören, wenn man sagt, dass man "schon einmal gestorben ist", so Pacino, der anmerkte, dass er mit zunehmendem Alter eine neue Perspektive auf den Tod gewonnen hat. "Es ist einfach so, wie es ist. Es kommt, wie es kommt."

Pacino hat Medienberichten zufolge neben Roman drei erwachsene Kinder von zwei Frauen, eine 34-jährige Tochter sowie 23 Jahre alte Zwillinge. 2014 sprach er in einem Interview des Magazins The New Yorker über seine Kinder und sagte: "Ich bin für sie verantwortlich. Ich bin ein Teil ihres Lebens. Wenn ich es nicht bin, macht das mich und sie traurig." Verheiratet war Pacino nie.