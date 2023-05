1. Geburtstag nach Fremgeh-Gerüchten: Adam Levine überrascht Behati Prinsloo

Es sei ein Fehler gewesen, "mit irgendjemand anderem als meiner Frau in einem flirtenden Ton zu sprechen." Levine hatte mit seinem Posting auf ein Tiktok-Video reagiert, in dem eine Frau behauptet hatte, eine Affäre mit ihm gehabt zu haben. Derzeit versuche er, die Dinge mit seiner Ehefrau in Ordnung zu bringen, erklärte Levine. "Meine Frau und meine Familie sind alles, was mir in dieser Welt wichtig ist. Dass ich so naiv und dumm genug war, das Einzige, was meinem Leben wirklich zählt, aufs Spiel zu setzen, war für mich der größte Fehler, den ich je machen konnte."