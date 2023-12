070 Shake auf Erfolgskurs: Was man über die Rapperin wissen muss

Für einige Schlagzeilen sorgte bereits 070 Shakes Beziehung zu Johnny Depps Tochter Lily-Rose Depp. Interviews gibt sie zu privaten Themen kaum. Was die Musikern noch so gar nicht mag? "In Schubladen gesteckt zu werden", wie sie im Interview mit dem Rolling Stone verriet. Das spiegelt sich auch im ursprünglichen Titel ihres letzten Albums "You Can't Kill Me, Cause I Don't Exist" wider - gemeint ist hier ihre Social-Media-Präsenz. Wenn sie nicht auf Instagram und Co. aktiv ist, was sie während der Produktion des Albums zurückgezogen in der Wüste erlebt hat, mache sie sich "nicht angreifbar durch Meinungen anderer". Dies sei ihr wunder Punkt und ihre einzige Unsicherheit, wie sie im Interview betonte.

➤ Lesen Sie hier mehr: Power-Girls mit Girl-Power: Diese Mädels sind die neue Musik-Elite

In ihrer Musik sei sie jedoch sehr frei und thematisiert so auch regelmäßig romantische Beziehungen - neben anderen existenziellen Emotionen. Beziehungen sieht sie, wie sie mehrfach in ihren Songs zum Besten gibt, eher als etwas Vergängliches. In ihrem Song "Microdosing" von ihrem 2020 erschienenen Debütalbum "Modus Vivendi" spricht sie davon, Menschen, nur mit Maß und Ziel zu lieben: "I don’t wanna be your everything, cause I don’t wanna leave you with nothing". Generell wird sie von ihren Fans für ihre tiefgründigen Texte besonders geschätzt. Diese Texte haben ihren Ursprung in Balbuenas Jugendzeit, in der sie Gedichte schrieb, was ihr bei der Verarbeitung schwieriger Erlebnisse half.