So viel Girl Power: Billie Eilish, Rosalia & Co.

"Shade" war ein Mega-Hit, aber auch Tracks wie "Trippy" und "More" sorgten für Aufsehen - eigentlich praktisch alle Tracks der jungen Frau, die im Gegensatz zu Sigrid nichts gegen offensive Sexualität hat. Empowerment eben, so oder so.

070 Shake - Die 21-Jährige aus New Jersey hat mit Kanye West und Pusha T ziemlich gewichtige Fans, ihre ersten Singles "I Laugh When I'M With Friends" und "Trust Nobody" wurden instant Szene-Hits. Aufs Album "Yellow Girl" warten wir...