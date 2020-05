Zwölf Jahre Sperre für Snooker-Profi Stephen Lee

Stephen Lee kann sich auf seinen 50. Geburtstag freuen. Denn dann darf der Engländer wieder an Turnieren des Snooker-Weltverbandes teilnehmen. Der hat den 38-Jährigen am Mittwoch für zwölf Jahre gesperrt. Es wird ihm zur Last gelegt, zwischen 2008 und 2009 insgesamt sieben Partien verschoben zu haben. Er soll absichtlich einzelne Spiele (= Frames) innerhalb eines Matches verloren haben, weil es darauf ebenso Wetten gegeben haben soll wie auf das exakte Endergebnis.