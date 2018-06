Zwischen Kunst und Trash: Die WM-Songs 2018

Deutschland

Bei unseren Nachbarn gibt es eine Flut von WM-Songs, die in ihren Videos nicht unbedingt einen Fußballbezug haben, wie bei Vivien Behr, einer ehemaligen Kandidatin der Castingshow " Deutschland sucht den Superstar." Jérôme Boateng, eine Stütze in der Verteidigung des DFB-Teams, nahm gemeinsam mit dem britischen Comedian Jack Whitehall den Track "Mannschaft" auf, auf dem der Kicker auch seine Rap-Skills mit Zeilen wie "I beat up the track like we beat Brazil" unter Beweis stellt.

Im Video werden deutsche Klischees bedient, Kollegen wie Mario Götze und Thomas Müller nehmen ihr Heimatland ebenfalls aufs Korn.