Zwangspause für Sölden-Siegerin Alice Robinson

Robinson will im Dezember wieder in den Weltcupzirkus zurückkehren, es böte sich der Riesenslalom in Courchevel an (Dienstag, 17.12.) - und dort würde die Juniorenweltmeisterin ebenso wie die Konkurrenz Neuland befahren. Denn schon mit Blick auf die alpine Ski-WM 2023 haben die Franzosen im Sommer die Piste um 70 Minuten nach unten verlängert.

Bis zum nachweihnachtlichen Spektakel in Lienz sollte Miss Robinson auf jeden Fall wieder fit sein - und den Osttirolern am 28. Dezember "Hello" sagen.