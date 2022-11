Vom Flüchtling zur Olympia-Teilnehmerin: "Gewinnen wurde uns beigebracht"

So wie sie sich im Meer am Boot festhält, klammert sie sich in Flüchtlingslagern und Notunterkünften an ihren Traum, einmal bei den Olympischen Spielen zu schwimmen. Die Schwestern schaffen es nach Deutschland, wo sie nahe dem Flüchtlingsheim einen Schwimmverein finden. Der junge Coach Sven Spannenkrebs beginnt sie zu trainieren. Während Sara wegen einer Schulterverletzung bald zurückstecken muss, erkennt der Deutsche immer deutlicher, dass Yusras Traum gar nicht so unrealistisch ist.