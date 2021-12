Wuzzelsport: Finaler Krimi in Heiligenstadt

Das Duo Strecha/Ottawa musste aufgrund der Omikron-Variante das Trainingslager auf die Seychellen verlegen, konnte aber die erste Woche aufgrund von Sonnenbrand bzw. Lebensmittelvergiftung nicht trainieren. Ein Umstand, dem das Duo Tribut zollen musste.

Was sagen die Verlierer: "Wir haben das Umschaltspiel der Restverteidigung zur linken Mittelfeldreihe nicht so perfektioniert, wie wir das schon im Training gezeigt haben. In den Stürmerreihen klappte das Pressing nur bedingt", analysiert Strecha. "Mist", resümiert Ottawa.