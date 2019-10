Wunderkind Cori Gauff holt in Linz ersten Karriere-Titel

Das kleine Tennis-Märchen in Linz hat am Sonntag für Cori "Coco" Gauff ein Happy End gebracht. Die 15-jährige US-Amerikanerin krönte ihren Sensations-Lauf beim mit 250.000 Dollar dotierten Upper Austria Ladies in Linz mit dem Titel. Gauff besiegte die lettische Ex-French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko nach 1:39 Stunden mit 6:3,1:6,6:2 und sicherte sich damit ihren ersten WTA-Siegerscheck.

Gauff ist damit jüngste Tour-Siegerin seit Nicole Vaidisova vor 15 Jahren in Taschkent. Gauff ist auch jünger als Serena und Venus Williams (beide 17), als diese US-Stars ihre ersten Titel holten. Die in Delray Beach ( Florida) geborene und lebende Rechtshänderin klettert am Montag vom 106. auf den 71. Rang und damit erstmals und klar in die Top 100. Gauff gilt als aktuell größtes Talent der WTA-Tour und hat dieses Jahr u.a. das Wimbledon-Achtelfinale sowie die dritte US-Open-Runde erreicht.