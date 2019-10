Linz: Einzug ins Doppel-Finale lässt Österreich hoffen

Sieg an das Wunderkind

Neben Barbara Haas darf sich auch Turnierchefin Sandra Reichel über eine wohlfeile Woche freuen. Vor allem am Wochenende war die Tips-Arena voll.

Die Hauptrolle spielte aber ein Wunderkind. Cori Gauff, für viele der kommende Superstar, wird einmal sagen können: "Ich habe meinen ersten Titel in Linz geholt." Im Finale besiegte die 15-Jährige die Lettin Jelena Ostapenko 6:3, 1:6, 6:2. Dabei hatte Gauff bereits in der Qualifikation verloren. Eine Woche später war sie die zweite Dame, die als Lucky Loser ein Turnier gewann. Der Serbin Olga Danilovic war dies 2018 in Moskau gelungen. "Ich komme zurück. Ich werde mich an diesen Moment den Rest meines Lebens erinnern", sagt Gauff, die heute erstmals in den Top 100 steht.