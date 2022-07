Wout van Aert holt sich die turbulente achte Tour-de-France-Etappe

Für das nächste Hoppala sorgte der Franzose Thibaut Pinot, der den Verpflegungsbeutel seines Betreuers von Groupama-FDJ ins Gesicht bekam und benommen zu Boden ging, die restlichen 49 Kilometer aber noch nach Hause bringen konnte.

Im bis zu zwölf Prozent steilen Finale am Genfer See sorgte Patrick Konrad für Tempo an der Spitze des rapide schrumpfenden Feldes, 1,5 Kilometer vor dem Ende ging der niederösterreichische Bora-hansgrohe-Profi dann raus. Den Zielsprint holte sich der Belgier Wout van Aert (Jumbo-Visma), es war sein bereits zweiter Etappensieg bei dieser Tour. Auf den Plätzen: der Australier Michael Matthews (Bike Exchange-Jayco) und Tadej Pogacar.

Am Sonntag geht es mit einer Klettertour im Waadtland weiter, über Col des Mosses und Col de la Croix führt die Reise zur Grenze am Pas de Morgins, das Ziel ist dann in der französischen Skistation Châtel in den Portes du Soleil aufgebaut.