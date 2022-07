Platz vier für Downhill-Europameister Andreas Kolb in Lenzerheide

Österreichs Grobstollenpiloten zeigen sich auch beim Weltcup im schweizerischen Lenzerheide wieder von ihrer guten Seite. Allen voran die Downhiller: Der Schladminger Andreas Kolb verpasste am Samstag das Podium um lächerliche sieben Tausendstelsekunden und wurde Vierter.

Beim Heimweltcup in Leogang hatte der 26-Jährige als Fünfter überrascht, bei der Europameisterschaft in Maribor legte er mit dem Gewinn der Goldmedaille auf eindrucksvolle Art und Weise nach – und bestätigte nun auch in Graubünden seine Hochform. Das ist umso bemerkenswerter, als der Steirer sich im Mai einen Ellbogen gebrochen hatte. Längst ist er der beste österreichische Downhiller der Weltcup-Geschichte und hat Markus Pekoll abgelöst, der es in seiner Karriere zu einem sechsten Rang gebracht hatte.