Wo Europa noch Weltmacht ist

10,02 Millionen Zuseher verfolgten Montagabend im ZDF den Halbfinaleinzug der Deutschen. Die Arenen in den sechs Spielorten waren bereits vor Vorrundenbeginn zu 93 Prozent ausverkauft. Mit 757.000 Mitgliedern ist der deutsche DHB nicht nur der größte Handball-Verband der Welt, das Spiel ist in Deutschland der beliebteste Teamsport hinter Fußball. In den kleinen Provinzstädten ist die Begeisterung enorm. Doch für die ganz großen Geldgeber ist das Interesse an traditionsreichen Bundesliga-Städten wie Göppingen oder Lemgo überschaubar.

In Dänemark genießen die Handballer gar Volkshelden-Status. Vor dem letzten Hauptrunden-Spieltag, an dem Dänen, Schweden und Norweger noch um die letzten beiden Halbfinal-Tickets kämpfen, beschwört Dänemarks Teamspieler Henrik Møllgaard nun den Nationalstolz: „Wir werfen Norwegen gerne raus. Niemand mag Norwegen.“