WM-Marathon: Äthiopier holte Titel, Ketema mit Problemen

ÖLV-Sportkoordinator Hannes Gruber merkte an, dass es wichtig gewesen sei, dass Ketema das Ziel erreichte. "Es war vernünftig, dass er früh genug zurückgedreht hat, sonst wäre er nicht ins Ziel gekommen. Denn es war für ihn ein ganz großes Ziel, das Ziel zu sehen." Es sei in Hinblick auf die Olympischen Spiele in einem Jahr in Tokio ein unglaublich wichtiges Experiment gewesen. "Wir machen auch an einer Studie mit. Er hat eine Pille geschluckt, der Sensor wurde eingelesen und wir bekommen die Daten", erklärte Gruber. Hauptsächlich geht es um die Körpertemperatur und wie sich die während eines Hitze-Rennens verändert.

Zu den Bedingungen meinte Gruber, dass man Glück mit dem Wetter gehabt habe. "Es war deutlich besser als in den Tagen zuvor, man sieht es auch an der Siegerzeit. Gestern hatten wir 81 Prozent Luftfeuchtigkeit, heute um die fünfzig. Aus gesundheitlichen Gründen gab es keinerlei Bedenken gegen diesen Männer-Marathon. Da bin ich sehr, sehr froh. Denn das Frauenrennen vor einer Woche war ganz, ganz anders."

"Große Medaille für Äthiopien"

Die Geschichte der ersten Hälfte des Rennens schrieb Derlys Ayala aus Paraguay, der bereits auf den ersten hundert Metern auf und davonzog und über eine Minute Vorsprung herausarbeitete. Seine Bestzeit von 2:10:27 Stunden hatte er erst am 22. September in Buenos Aires aufgestellt. Nach 1:04 Stunden wurde er am noch jungen Sonntag von den Verfolgern gestellt und stieg kurze Zeit danach aus.