WM-Hoffnungen auf der Matte

Mit großem Optimismus fährt Österreichs Team am Montag zur Weltmeisterschaft in Paris-Bercy. Bundestrainer Ewald Roth erhofft sich eine Medaille in den am Mittwoch beginnenden Titelkämpfen: „Wir haben uns in den Trainingslagern in den USA und auf Gran Canaria bestens vorbereitet. Und wir haben jetzt Sportler mit großem Potenzial. Sie müssen nur noch ihre Form nach Paris mitnehmen.“

Die WM in Paris wird ein vorläufiger Höhepunkt für die Sportart sein. Denn seit Mai sind für die Finaltage der bis Sonntag laufenden Veranstaltung alle 12.000 Tickets täglich ausverkauft. Österreichs größte Hoffnungen auf die erste WM-Medaille seit zehn Jahren ruhen vor allem auf Alisa Buchinger (20), Bettina Plank (20), Thomas Kaserer (23) und Stefan Pokorny (21). Die intensive Förderung der Nachwuchsarbeit in den letzten Jahren scheint sich bezahlt zu machen.

Die nächsten Meilensteine sind 2013 und 2016. Kommendes Jahr wird entschieden, ob Karate 2020 eine olympische Sportart wird. Und 2016 findet die WM in Linz statt. „Dann wollen wir die beste WM veranstalten“, sagt Ewald Roth. Paris wird die Latte sehr hoch legen.