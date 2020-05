WM-Gold für Flachwasser-Kanutinnen

Die Arme gingen gen Himmel, die Stimmen überschlugen sich, die Augen wurden feucht.

Silber.



Natürlich wäre auch die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft in Szeged für Österreichs Top-Kanutinnen Yvonne Schuring und Viktoria Schwarz ein Meilenstein auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2012 in London gewesen.



Doch bei der Anlagestelle kam alles anders. "Weltmeister", sagte Bundestrainer Nandor Almasi, als die beiden Athletinnen von Schnecke Linz aus dem Kanu kraxelten, "ihr seid Weltmeister." Wie in Trance dürften Schuring und Schwarz die Paddeln in das ungarische Wasser getaucht haben, die Gegnerinnen auf der 500-Meter-Strecke ließen sie links und rechts liegen, die gesamte Aufmerksamkeit galt dem Wasser. "Ich kann mich nur noch an die 250-Meter-Marke erinnern, danach waren wir schon im Ziel", erzählt Schwarz.