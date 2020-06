WM-Bilanz: ÖSV-Medaillen- hagel und Partystimmung

Geschätzte 800 Millionen Fernsehzuschauer weltweit, Rekord-TV-Quoten für den Skisport in den USA – die Organisatoren der Ski-WM in Vail und Beaver Creek zogen höchst zufrieden Bilanz. Mit 125.000 Zuschauern bei den elf Bewerben wurden die Erwartungen deutlich übertroffen, und nach den Erfolgen von Ted Ligety und Mikaela Shiffrin wurden endlich auch die Mühen der Veranstalter und Fans belohnt.

ÖSV-Sportdirektor Hans Pum freute sich, dass seine Athleten die Medaillenziele ("sechs bis acht") bei Weitem übertroffen haben. "So wie die Deutschen bei der Fußball-WM 2014 haben wir unser Wintermärchen gehabt", sagte der Oberösterreicher.

Freilich setzten die Herren Abfahrer auch mit Matthias Mayer, dem Olympiasieger von 2014, und Hannes Reichelt, dem Super-G-Weltmeister von Beaver Creek, ihre medaillenlose Serie bei Weltmeisterschaften fort. "Eine logische Erklärung gibt es nicht", erklärte Pum, "wir waren ja gut drauf und auch in den Trainings vorn dabei – und es sind ja immer andere Leute in unterschiedlichen Rennen am Start gewesen. Aber oft sind die Speedbewerbe bei Weltmeisterschaften nicht die Rennen der Favoriten, das hat beispielsweise auch Kjetil Jansrud merken müssen."

Das Nachwuchsproblem in den technischen Disziplinen ist derzeit jener Punkt, in den ein Großteil der Arbeit investiert wird. "Wir werden jetzt sicher nicht den Fehler begehen, uns auf den Lorbeeren dieser WM auszuruhen" , versichert Hans Pum. Denn die nächste WM, 2017 in St. Moritz, soll wieder so erfolgreich werden.

Hans Pum führt die WM-Reise weiter nach Schweden: Ab Donnerstag suchen die Nordischen in Falun ihre Besten. Pünktlich zum Start werden übrigens auch dort Plusgrade herrschen.