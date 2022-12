Zweiter Sieg in 24 Stunden: ÖSV-Skisprungstar Pinkelnig im Hoch

Mit dem dritten Saisonsieg baute die 34-Jährige ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus. In der Silvester-Tour liegt Eva Pinkelnig zur Halbzeit 23,5 Punkte vor der Zweiten. Die Österreicherin hat nun gute Chancen, ihrer Teamkollegin Marita Kramer nachzufolgen und die "Goldene Eule" zu gewinnen, die es für den Gesamtsieg bei der Silvester-Tour als Trophäe gibt. Am Samstag und Sonntag finden noch zwei Bewerbe in Ljubno (SLO) statt.

Im Sog von Eva Pinkelnig zeigten auch die übrigen ÖSV-Adlerinnen auf. Chiara Kreuzer landete auf dem achten Platz, Titelverteidigerin Marita Kramer wurde Neunte.