Zwei Wochen vor dem Ski-Weltcup: Sölden wartet auf den Schnee

"Wenn es lange warm ist, wird es auch wieder kälter werden", war Bergbahnen-Geschäftsführer Falkner indes frohen Mutes. Am 18. Oktober sei eine Schneekontrolle am über 3.000 Meter hoch gelegenen Rettenbachferner angesetzt, dann werde man mehr wissen. Die Nervosität würde nur steigen, wenn es dann schlecht aussehe - was aber nicht zu erwarten sei. In Sölden findet am 28. und 29. Oktober je ein Riesentorlauf der Frauen und Männer statt.