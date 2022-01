Leidtragende sind auch einige namhafte ÖSV- Kombinierer, die noch nicht die geforderten Top-Ergebnisse einfahren konnten: So etwa Routinier Lukas Klapfer, der es in dieser Saison noch nie in die Top 20 geschafft hat und aktuell bei den Spielen in Peking nur Zuschauer wäre. Dem Steirer, der 2018 in Pyeongchang noch zwei Medaillen geholt hatte, bleibt nur mehr der Weltcup am kommenden Wochenende in Klingenthal, um doch noch einen Platz im fünfköpfigen Olympiateam zu ergattern.