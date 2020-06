Zwei Hitzköpfe im Play-off-Kampf

Man hat den Eindruck, Benoît Gratton ist in Play-off-Spielen bis unter den Helm mit Schwarzpulver gefüllt. Immer schon war der Kanadier bei den Vienna Capitals als Hitzkopf bekannt. Doch im Viertelfinalduell mit Villach steht der 37-Jährige scheinbar in einem Funkenregen an Provokationen.

"Ich denke, ihr Trainer (Anm. Hannu Järvenpää) hat McBride auf mich angesetzt", sagte Gratton nach dem 2:5 am Sonntag in Villach. "Er versucht mich die ganze Zeit zu provozieren." Auch deshalb werde das dritte Duell am Dienstag zwischen seinen Caps und dem VSV (19.30, ServusTV) ein "großer Kampf".