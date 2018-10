Zusätzlicher Startplatz für die ÖSV-Springer

Bis zum Weltcupauftakt ist es zwar noch ein wenig hin (17.November in Wisla), doch Andreas Felder, der neue Trainer der ÖSV-Springer, hat bereits jetzt sein Aufgebot nominiert. Neben Stefan Kraft, Michael Hayböck, Manuel Fettner, Gregor Schlierenzauer und Clemens Aigner gehören auch Daniel Huber und Philipp Aschenwald dem Nationalteam an. Der Zillertaler Aschenwald gewann im Sommer die Gesamtwertung im Kontinentalcup und ersprang damit für Österreich einen zusätzlichen siebenten Startplatz im Weltcup. Huber ( Bild) präsentierte sich im Sommer als stärkster ÖSV-Adler, der Salzburger gewann den Heimbewerb in Hinzenbach und sorgte für den einzigen Sieg im Sommer-Grand-Prix.