Zukunftspläne: Am Dienstag tritt Hirscher vor die Presse

Endet die Karriere des Marcel Hirscher mit einem 14. Platz im Slalom von Soldeu? Schon seit Saisonbeginn wird gerätselt, ob es Hirschers letzter Winter auf den Weltcuppisten ist. Nach der Ski-WM in Åre zeigte die Formkurve des Seriensiegers ungewohnterweise nach unten, die ermüdende Saison forderte Tribut. Immer wieder deutete Hirscher an, dass er sich seiner Zukunft noch nicht sicher sei.

Am Dienstag wird er wohl Klarheit verschaffen - was darauf hindeutet, dass er diese Klarheit für sich selbst bereits gefunden hat. Klar ist auf jeden Fall, dass für Hirscher mit der Geburt seines Sohnes das Privatleben mit Ehefrau Laura noch stärker in den Fokus gerückt ist. Und während dieser Fokus vor allem zu Saisonbeginn befreiend auf den 30-Jährigen gewirkt zu haben schien, leistete wohl auch der Reisestress - Hirscher flog oftmals zwischen den Rennen nach Hause, um bei der Familie zu sein - seinen Beitrag zur sichtlichen Ermüdung des Dominators.