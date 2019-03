Noel gewinnt Soldeu-Slalom knapp vor starkem Feller

Skirennläufer Manuel Feller hat den ersten Weltcupsieg seiner Karriere knapp verpasst, die Saison mit dem dritten Podestrang in diesem Winter, dem vierten seiner Karriere, aber erfolgreich beendet. Der Tiroler musst sich am Sonntag beim Saison-Kehraus im Slalom von Soldeu dem Franzosen Clement Noel um 0,18 Sekunden geschlagen geben. Marcel Hirscher war als Disziplinsieger fix, er wurde Tages-14.

Der 26-jährige Feller arbeitete sich von Rang neun mit der zweitbesten Laufzeit nach vorne. "Ich habe kurz sogar mit dem Sieg gerechnet, dafür habe ich aber im ersten zu viel liegen gelassen. Ein Sieg wäre auch ein bisschen kitschig gewesen", spaßte der Tiroler. "Wenn ich die zwei Ausfälle bei den Heimrennen nicht habe, dann war das eine unglaubliche Saison. Der Speed war immer da, ich habe an mich geglaubt und nur Geduld gebraucht." Schon im Riesentorlauf in Soldeu war er Vierter geworden und zuletzt in Kranjska Gora ebenfalls Slalom-Vierter.