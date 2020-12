Zu viel Schnee: Die Ski-Damen müssen auf Sonntag hoffen

Das Jahr 2020 bleibt kompliziert, und davon können auch die Ski-Damen ein Lied singen. Vier Österreicherinnen hatten sich zuletzt eine SARS-CoV-2-Infektion zugezogen, bis auf Tamara Tippler sind alle wieder fit - doch nun zwingt sie der Winter in die Passive. Wie prognostiziert, ist in St. Moritz, dem Schweizer WM-Ort von 2017, ein halber Meter Schnee gefallen, damit waren alle Bemühungen, am heutigen Samstag einen Super-G auszutragen, dahin.

Ein neuer Anlauf soll nun am Sonntag erfolgen, geplant ist der Start um 11.30 Uhr. Die Aussichten aber bleiben trüb, ein weiterer halber Meter Schnee ist vorhergesagt. Zur Heiterkeit wird auch nicht beitragen, dass seit Freitag, 23 Uhr, in Graubünden Bars und Restaurants für 14 Tage auf kantonale Anweisung geschlossen sind.

Für Nina Ortlieb, die letzte österreichische Super-G-Siegerin, sind das freilich keineswegs die schlechtesten Nachrichten - so verpasst die leicht am Knie verletzte Vorarlbergerin keine Bewerbe.