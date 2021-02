Zirkusreif: Dieser Freestyler landet auf einem Ski

Wenn Evan McEachran irgendwann einmal seine Karriere als Ski-Freestyler beenden sollte, dann kann der Kanadier sofort beim Zirkus anfangen. Denn so eine Körperbeherrschung kennt man normalerweise nur von den allerbesten Artisten.

Evan McEachran zeigte ein Kunststück, das man nicht alle Tage sieht und das die Beobachter der Ski-WM in Cortina unweigerlich an Maxence Muzaton erinnerte, der in der WM-Abfahrt nach einem Fehler eine 180-Grad-Drehung in der Luft machte, rückwärts landete und nicht zu Sturz kam.