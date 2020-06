Wolfsburg angelt nach Wiener Spielern

"Er ist sowohl defensiv als auch offensiv stark, beweglich und mit 1,85 Metern Größe und über 90 Kilo Gewicht ein Stürmertyp, der Wolfsburg fehlt", schreibt die Wolfsburger Allgemeine Zeitung nach dem Besuch von EHC-Manager Charly Fliegauf beim Spiel der Vienna Capitals gegen Linz am Sonntag. Gemeint ist Wiens Topstürmer Kris Foucault, mit 38 Punkten in 38 Spielen Achter und bester Wiener in der Scorerwertung der Erste Bank Liga.

Auch der beste Capitals-Verteidiger Jamie Fraser ist dem Wolfsburger ins Auge gestochen. Aber das ist kein Wunder. Der 28-Jährige war mit seinen drei Toren beim 5:3 der Capitals in der Champions League gegen Zürich sogar bei den NHL-Scouts ein Thema.

Davon wollen sich die Wiener beim Spiel am Freitag in Bozen nicht aus der Konzentration bringen lassen.