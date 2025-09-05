Erste Ski-Schwünge von Marcel Hirscher: "Jetzt heißt es Attacke"

Neun Monate nach seinem Kreuzbandriss ist Ski-Star Marcel Hirscher erstmals wieder auf die Bretter gestiegen. Der Ort der Rückkehr war ungewöhnlich: keine Alpengipfel, sondern eine Skihalle in niederländischen Zoetermeer– drei Meter unter dem Meeresspiegel. Für Hirscher selbst dennoch ein Meilenstein. „Angefangen habe ich vor neun Monaten am Boden, am Boden der Realität“, blickt der achtfache Gesamtweltcupsieger zurück. „Es war ein harter Cut, aber insgesamt eine wertvolle Erfahrung. Ich habe andere mit gleicher Verletzung gesehen und gespürt, wie schwer kleine Schritte fallen können. Das ist ein Teil an Lebenserfahrung, der mir bislang gefehlt hat. Umso dankbarer bin ich, dass ich in meiner ersten Karriere nie verletzt war.“

Mit sichtbarer Demut und Respekt zollt Hirscher jenen Athleten Anerkennung, die sich immer wieder nach Rückschlägen zurückkämpfen: „Ich ziehe den Hut vor allen, die nach so einer Verletzung wieder auf die Beine kommen.“ Erste Schwünge, erste Fragen Auch wenn der Moment der Rückkehr gelungen ist, weiß der Salzburger, dass dies nur ein Anfang war: „Das hatte natürlich noch nicht viel mit dem Skifahren zu tun, wie ich es gewohnt bin. Die große Frage wird sein: Wie viel Risiko bin ich noch bereit zu gehen – und kann ich mein altes Niveau abrufen?“