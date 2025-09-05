Erste Ski-Schwünge von Marcel Hirscher: "Jetzt heißt es Attacke"
Neun Monate nach seinem Kreuzbandriss ist Ski-Star Marcel Hirscher erstmals wieder auf die Bretter gestiegen. Der Ort der Rückkehr war ungewöhnlich: keine Alpengipfel, sondern eine Skihalle in niederländischen Zoetermeer– drei Meter unter dem Meeresspiegel. Für Hirscher selbst dennoch ein Meilenstein.
„Angefangen habe ich vor neun Monaten am Boden, am Boden der Realität“, blickt der achtfache Gesamtweltcupsieger zurück. „Es war ein harter Cut, aber insgesamt eine wertvolle Erfahrung. Ich habe andere mit gleicher Verletzung gesehen und gespürt, wie schwer kleine Schritte fallen können. Das ist ein Teil an Lebenserfahrung, der mir bislang gefehlt hat. Umso dankbarer bin ich, dass ich in meiner ersten Karriere nie verletzt war.“
Mit sichtbarer Demut und Respekt zollt Hirscher jenen Athleten Anerkennung, die sich immer wieder nach Rückschlägen zurückkämpfen: „Ich ziehe den Hut vor allen, die nach so einer Verletzung wieder auf die Beine kommen.“
Erste Schwünge, erste Fragen
Auch wenn der Moment der Rückkehr gelungen ist, weiß der Salzburger, dass dies nur ein Anfang war: „Das hatte natürlich noch nicht viel mit dem Skifahren zu tun, wie ich es gewohnt bin. Die große Frage wird sein: Wie viel Risiko bin ich noch bereit zu gehen – und kann ich mein altes Niveau abrufen?“
Antworten darauf sollen nun weitere Schneetage bringen. Wo die nächste Trainingseinheit stattfinden wird, ist noch offen. „Bei uns allen glühen die Wetter-Apps. Nicht nur die Schneelage, auch die Sichtverhältnisse sind in dieser Phase entscheidend. Wir entscheiden kurzfristig, wo es weitergeht.“
Motivation im Aufwind
Dass der Weg noch lang ist, bestreitet Hirscher nicht. Doch die ersten Schwünge haben ihm spürbar Kraft gegeben: „Wenn mein Knie sprechen könnte, würde es sagen: Danke, dass du mich neun Monate geschont hast. Aber jetzt heißt es: Attacke!“
Die nächste Etappe seiner Rückkehr soll dann wieder auf echtem Schnee in den Bergen stattfinden – mit jeder Menge Spannung, wie viel vom alten Marcel Hirscher schon zurück ist.
Kommentare