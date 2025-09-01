Alexandra Meissnitzer wechselt ins Büro von FIS-Präsident Johan Eliasch

Der Internationale Ski- und Snowboardverband (FIS) verstärkt seine Verwaltung mit Alexandra Meissnitzer. Die ehemalige Skirennläuferin wird ab sofort im Büro von FIS-Präsident Johan Eliasch für Sonderprojekte verantwortlich sein.

Meissnitzer zählt zu den erfolgreichsten Athletinnen des alpinen Skisports. In ihrer Karriere gewann sie zwei Weltmeistertitel sowie drei olympische Medaillen. Nach ihrem Rücktritt vom aktiven Sport arbeitete sie als Expertin und Kommentatorin für den ORF.