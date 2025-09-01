Wintersport

Alexandra Meissnitzer wechselt ins Büro von FIS-Präsident Johan Eliasch

Neuer Job für Meissnitzer
Die ehemalige Weltmeisterin und langjährige ORF-Expertin Alexandra Meissnitzer soll sich im FIS-Präsidentenbüro um Sonderprojekte kümmern.
01.09.25, 16:20
Kommentare

Der Internationale Ski- und Snowboardverband (FIS) verstärkt seine Verwaltung mit Alexandra Meissnitzer. Die ehemalige Skirennläuferin wird ab sofort im Büro von FIS-Präsident Johan Eliasch für Sonderprojekte verantwortlich sein.

Meissnitzer zählt zu den erfolgreichsten Athletinnen des alpinen Skisports. In ihrer Karriere gewann sie zwei Weltmeistertitel sowie drei olympische Medaillen. Nach ihrem Rücktritt vom aktiven Sport arbeitete sie als Expertin und Kommentatorin für den ORF.

Große Ehre für Sepp Straka: Österreicher wurde für Ryder Cup nominiert

In ihrer neuen Funktion soll sie ihre Erfahrung aus dem Spitzensport sowie ihre Medienkompetenz einbringen und die internationale Positionierung des Skisports mitgestalten.

FIS-Präsident Johan Eliasch bezeichnete Meissnitzer als „wahrer Champion“ und betonte ihre sportlichen Erfolge sowie ihre Kommunikationsstärke.

Mehr Wintersport-Meldungen

Alexandra Meissnitzer wechselt ins Büro von FIS-Präsident Johan Eliasch Raffl-Doppelpack verhalf Salzburg zu CHL-Sieg über Tychy Nach Rücktritt: Ski-Weltmeisterin Venier wird erstmals Mama Ski alpin: Abfahrts-Star lässt den Olympia-Winter aus Lange Sperre für Egle: Ein Doping-Sinner müsste man sein
(kurier.at, peka)  | 

Kommentare