Große Ehre für Sepp Straka: Österreicher wurde für Ryder Cup nominiert
Vieles hatte darauf hingedeutet, dass es doch nichts wird für Sepp Straka. Der Österreicher sagte vor Kurzem für die PGA Championship in Wentworth ab, wo sich üblicherweise alle europäischen Ryder-Cup-Spieler und -Kandidaten auf den Teambewerb vorbereiten. Und zuletzt hatte Straka beim zweiten PGA-Finalturnier aus familiären Gründen gefehlt.
Überraschend wird Sepp Straka nun doch am Ryder Cup teilnehmen. Der 32-Jährige wurde als einer von sechs Captain's Picks von Luke Donald in das Aufgebot nominiert und wird Europa bei der 45. Auflage des Vergleichkampfs vertreten.
Der Ryder Cup wird Ende September in Farmingdale im US-Bundesstaat New York ausgetragen. 2023 in Italien war Straka beim Sieg Europas gegen die USA bereits mit dabei. 2021 hatte Bernd Wiesberger für die österreichische Premiere gesorgt.
Der Ryder Cup wir dseit 1927 im Zweijahres-Rhythmus ausgetragen und ist ein Mannschaftsturnier zwischen den besten Golfern der USA und Europas. Obwohl es sich um ein reines Prestigeduell ohne Preisgeld handelt, ist es das bedeutendste Golf-Mannschaftsturnier der Welt.
Anders als fast alle Profi-Turniere wird der Wettkampf nicht im Zählspiel- sondern im Lochspiel-Modus mit wechselnden Spielarten ausgetragen. Dabei gewinnt das Team, welches mehr Löcher gewonnen hat, nicht jenes, mit insgesamt weniger Schlägen.
