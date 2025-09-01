Große Ehre für Sepp Straka: Österreicher wurde für Ryder Cup nominiert

Vieles hatte darauf hingedeutet, dass es doch nichts wird für Sepp Straka. Der Österreicher sagte vor Kurzem für die PGA Championship in Wentworth ab, wo sich üblicherweise alle europäischen Ryder-Cup-Spieler und -Kandidaten auf den Teambewerb vorbereiten. Und zuletzt hatte Straka beim zweiten PGA-Finalturnier aus familiären Gründen gefehlt.

Überraschend wird Sepp Straka nun doch am Ryder Cup teilnehmen. Der 32-Jährige wurde als einer von sechs Captain's Picks von Luke Donald in das Aufgebot nominiert und wird Europa bei der 45. Auflage des Vergleichkampfs vertreten.