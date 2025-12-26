Eine ÖSV-Favoritin und ein Comeback am Zauberberg

Die traditionell kurze Weihnachtspause ist vorbei, die Ski-Damen fahren am Semmering um Weltcup-Punkte. Bevor am Sonntag (14.15/17.45) endlich wieder unter Flutlicht der Slalom gefahren wird, steht am Samstag ein Riesentorlauf auf dem Programm (10.00/ 13.00/ live ORF 1). Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem diese Frauen.