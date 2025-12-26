Eine ÖSV-Favoritin und ein Comeback am Zauberberg
Julia Scheib, Mikaela Shiffrin und Alice Robinson sind beim Riesentorlauf am Semmering die Sieganwärterinnen, Ricarda Haaser feiert nach schwerer Verletzung ihr Comeback.
Die traditionell kurze Weihnachtspause ist vorbei, die Ski-Damen fahren am Semmering um Weltcup-Punkte. Bevor am Sonntag (14.15/17.45) endlich wieder unter Flutlicht der Slalom gefahren wird, steht am Samstag ein Riesentorlauf auf dem Programm (10.00/ 13.00/ live ORF 1). Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem diese Frauen.
- Julia Scheib Das gab es in den vergangenen Jahren eher selten: Eine Österreicherin zählt im Riesentorlauf zum Kreis der Top-Favoriten. Schnell war Julia Scheib auch im Vorjahr schon. Doch heuer wurde die 27-Jährige zur Siegläuferin. Mit den Ergebnissen 1, 2, Ausfall, 1 liegt die Steirerin in der RTL-Wertung nur 12 Punkte hinter Alice Robinson und könnte mit einem Sieg die Führung übernehmen. „Mein Ziel ist klar: Wie immer werde ich voll auf Angriff fahren“, sagt Scheib. „Nicht nur, um eine Top-Leistung zu erbringen, sondern auch, um das rote Trikot ins Visier zu nehmen.“
- Mikaela Shiffrin Die US-Amerikanerin ist nicht nur die beste Skifahrerin der Welt. Mikaela Shiffrin ist auch die Miss Semmering. Siebenmal hat die 30-Jährige dort gewonnen, ihre Siegquote am Semmering liegt bei 64 Prozent. Sechs Riesentorläufe hat sie am Zauberberg bestritten, vier davon gewonnen. Auch heuer ist sie die klare Favoritin auf den Gewinn der großen Kristallkugel.
- Alice Robinson Es läuft derzeit wie am Schnürchen für die 24-jährige Neuseeländerin. Alice Robinson führt die Weltcup-Wertung im Riesentorlauf an. Nach Rang 8 in Sölden, legte sie mit den Plätzen 1, 1 und 3 nach. Zuletzt gewann sie mit dem Super-G in St. Moritz als erste Ski-Rennläuferin von der Süd-Halbkugel einen Speedbewerb.
- Ricarda Haaser Es waren emotionale Tage für die Familie Haaser bei der Ski-WM 2025. Während Bruder Raphael in Saalbach Gold und Silber gewann, musste Ricarda mit gerissenem Kreuzband und Innenmeniskus unters Messer. Auf das anvisierte Comeback bei den Speed-Events in St. Moritz hat sie noch verzichtet. Am Semmering ist es so weit: Elf Monate nach dem Unfall bestreitet die 32-Jährige wieder ein Rennen.
Die Österreicherinnen
Neben Scheib und Haaser starten für Österreich Nina Astner, Stephanie Brunner, Viktoria Bürgler, Franziska Gritsch, Katharina Liensberger, Victoria Olivier, Elena Riederer und Valentina Rings-Wanner.
Kommentare