Die erfolgreichste Ski-Familie der Welt startet wieder durch

Hätte es bei den Paralympics 2022 in Peking eine Familien-Wertung gegeben, die Geschwister Aigner aus Gloggnitz wären im Medaillenspiegel an der Spitze gelegen. Veronika (22) und die 20-jährigen Zwillinge Johannes und Barbara Aigner waren mit 9 Medaillen, vier allein in Gold, die großen Abräumer bei den Alpinen Ski-Bewerben der Sportler mit Seh-Beeinträchtigung.

Mit dieser Bilanz waren die Aigners erfolgreicher als große Wintersport-Nationen wie Norwegen, Schweden oder Italien.

Mit 9 Medaillen - Österreich holte 2022 insgesamt 13 - haben sich die Aigner-Geschwister die Latte hochgelegt für die Paralympics im Frühjahr 2026 in Mailand-Cortina.

Auch deshalb befindet sich das österreichische Paraski-Team schon in der intensiven Vorbereitung auf den Winter. Auf dem Gletscher in Sölden absolvierte das Team rund um Cheftrainer Manfred Widauer bereits den sechsten Trainingskurs.