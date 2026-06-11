Heiß auf Eis: Olympiasiegerin Flock hat auch mit 37 noch nicht genug

Eigentlich könnte sich Janine Flock längst in den wohlverdienten Skeleton-Ruhestand verabschieden. Niemand würde es ihr verübeln, überhaupt nachdem die Rumerin im Februar in Cortina mit dem Olympiasieg ihr großes Lebensziel erreicht hat. Andererseits: Warum aufhören, wenn es gerade am Schönsten ist?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/STEFANO RELLANDINI / STEFANO RELLANDINI Janine Flock mit der Goldmedaille

17.Saison Mit bald 37 Jahren genießt die Grande Dame des Skeletonsports ihr Athletinnen-Dasein gerade mehr denn je. Deshalb macht Janine Flock auch keine Anstalten, ihre Karriere auf Eis zu legen, sondern wird im Herbst ihre 17. Weltcup-Saison in Angriff nehmen - damit ist die Tirolerin die unangefochtene Nummer 1.

Große Leidenschaft "Das Feuer für den Eiskanal brennt immer noch", erklärt die dreifache Gesamtweltcupsiegerin. "Es ist die Leidenschaft, die Disziplin, der Hunger, die Neugier, das alles, was ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe, noch einmal als Spitzensportlerin zu erleben."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BTV/Andreas Moser Janine Flock mit Gerhard Burtscher, dem Vorstand ihres Kopfsponsors BTV

Jagd auf WM-Gold Und Janine Flock verfolgt noch ein großes Ziel: Eine WM-Goldmedaille fehlt noch in der Trophäensammlung der erfahrenen Skeletonpilotin. In der kommenden Saison will die Tirolerin auch diesen Erfolg noch einfahren. Es trifft sich gut, dass die WM im Februar 2027 in Lillehammer stattfindet, denn der Eiskanal in Norwegen ist die erklärte Lieblingsbahn.