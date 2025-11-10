Nach 30-Millionen-Euro-Umbau: Eiskanal in Igls ist unfahrbar

Schon als bekannt wurde, wie teuer der notwendige Umbau des Eiskanals in Igls sein würde, hatte es vielerorts heftige Kritik gegeben. 30 Millionen Euro in Zeiten wie diesen in eine Bob- und Rodelbahn zu investieren, halten manche für sinnlose Geldverschwendung. Die kritischen Stimmen werden nicht leiser werden: Denn nach den ersten Testfahrten im neuen Eiskanal in Igls kamen die Athleten zu einem vernichtenden Urteil: "Für uns war es unfahrbar", sagte Wolfgang Kindl stellvertretend für seine Kollegen.

Rodel-Routinier Wolfgang Kindl nimmt seine fünften Olympischen Spiele ins Visier

Am Sonntag waren die Tests schon nach neun Fahrten abgebrochen worden. Vor allem der unterste Streckenabschnitt, der umgebaut wurde, erwies sich als tückisch und gefährlich. Planungsfehler "Es drückt einen gegen die Bande und du hast keine Chance, es zu verhindern oder zu korrigieren", erklärt Routinier Wolfgang Kindl. "Für mich liegt da ein Planungsfehler vor."