Lange Sperre für Egle: Ein Doping-Sinner müsste man sein

Der Sport muss gerne als Vorbild herhalten , wenn es um so hehre Werte wie Fairness, Respekt und Glaubwürdigkeit geht. Denn nichts ist ehrlicher und unumstößlicher als eine Ergebnisliste, selbst der cleverste politische Spin-Doctor wird kläglich daran scheitern, eine 0:2-Niederlage als 2:0-Sieg zu verkaufen. Zugleich liegt jeder einem Irrglauben auf, der den Sport überhöht und glaubt, dass es dort viel gerechter zugeht als in der normalen Welt. Es wird getrickst, getarnt und gelogen, es gibt Gleiche und Gleichere und fast immer gilt das Recht des Stärkeren. Womit wir schon bei der Rodlerin Madeleine Egle wären, die sich zweifelsohne den Vorwurf gefallen lassen muss, dass sie sich auffällig patschert verhalten hat bei ihren drei Dopingkontrollen, die allesamt nie stattgefunden haben. Wer innerhalb eines Jahres, warum auch immer, drei Dopingtests verpasst, darf sich nicht wundern, wenn er für 20 Monate gesperrt wird. Diese Sanktion ist durch das Reglement gedeckt und bildet nicht einmal die Höchststrafe ab.

Zweierlei Maß Ein Berufsverbot von 20 Monaten wegen drei Misstests wirkt trotzdem wie ein Treppenwitz, wenn fast zeitgleich einer der größten Sportstars der Gegenwart nach einer echten positiven Dopingprobe bloß drei Monate pausieren muss: Jannik Sinner, Nummer 1 im Tennis, kam mit einem Päuschen davon, nachdem im Vorjahr in seinem Körper das Steroid Clostebol gefunden wurde. 3 Monate Sperre nach einer positiven Dopingprobe stehen also 20 Monaten Sperre nach 3 Misstests gegenüber. Sind das wirklich dieses Fairplay und die Gleichbehandlung, die der Sport gerne für sich reklamiert? Tatsächlich hat der Spitzensport ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem. Dass es zum Beispiel bei der Tour de France trotz ständiger neuer Streckenrekorde seit 2015 keinen offiziellen Dopingfall mehr gegeben hat, ist sicher nur den neuesten Karotten- und Bananen-Sorten geschuldet. Dass die Leichtathletik schon seit Ewigkeiten vor keinem großen Doping-Skandal mehr davonlaufen muss, ist wahrscheinlich auch nur dummer Zufall. Oder steckt mehr dahinter?