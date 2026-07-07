Der Albtraum ist Realität: Olympia-Aus für die Nordische Kombination

Der 7. Juli 2026 wird als Zäsur in die Geschichte des Wintersports eingehen. An diesem Tag verschwindet eine traditionelle Sportart aus dem Olympia-Programm , die seit Beginn der Winterspiele ein fixer Bestandteil war: Die Nordische Kombination .

Neu: Freeride und Synchro-9

Das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) präsentierte am Dienstag die Sportarten für die Winterspiele 2030 in den französischen Alpen. Die Nordische Kombination scheint dabei nicht mehr auf.

Dafür wird das Freeriden olympisch, auch Synchro-9, eine Form des Eiskunstlauf, wird in vier Jahren seine Premiere erleben. Die Alpin-Snowboarder, die ebenfalls auf dem Prüfstand waren, bleiben mit dem Parallel-Riesentorlauf erhalten.