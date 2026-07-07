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Wintersport

Der Albtraum ist Realität: Olympia-Aus für die Nordische Kombination

Das IOC strich die Nordische Kombination aus dem Programm für die Spiele 2030. Damit steht ein Traditionssport vor dem Aus.
Christoph Geiler
07.07.2026, 16:17

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kurier.at, cg  | 

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