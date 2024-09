Rücktritt nach 11 Jahren: Der ÖSV verliert seine Frauenbeauftragte

"Seit meiner Rückkehr in den ÖSV war mein Fokus stets auf das Wohlergehen der Athletinnen und Athleten gerichtet. Ich blicke auf sehr viele spannende, lehrreiche und emotionale Momente zurück", wird Kronberger in der Aussendung zitiert.

In der Abteilung "Optimal Sports" stehen die Themen Persönlichkeitsstärkung, Gesundheitsentwicklung und Ressourcenbewusstsein (soziale Nachhaltigkeit) im Mittelpunkt.

Nach der jüngsten Strukturreform wird dieser Bereich fortan beim ÖSV in die Abteilung Medizin integriert, weshalb sich Kronberger zum Rückzug entschloss. "Was Petra aufgebaut und geleistet hat, ist großartig. Schade, dass die Zusammenarbeit vor der Heim-WM in Saalbach endet", sagt ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher.