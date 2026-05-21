Blutpass-Rätsel: Die Hintergründe zum Fall Mario Seidl

Mario Seidl hat einen verdammt langen Atem. Das liegt in der Natur der Sache, als Nordischer Kombinierer ist es der Salzburger gewohnt, dass man nicht immer auf dem direkten Weg zum Ziel kommt. Diese Zähigkeit erklärt, weshalb der 33-Jährige alles in Bewegung setzt, um die dunkle Wolke, die über ihm und seiner Karriere liegt, aufzulösen und sich zu rehabilitieren. „Ich kämpfe um die Wahrheit, meinen Ruf und um Gerechtigkeit.“

Mario Seidl: Die Karriere des Kombinierers Mario Seidl (*8.Dezember 1992 in Schwarzach im Pongau) feierte sein Weltcup-Debüt im Jahr 2012 und war lange Zeit eine Stütze im österreichischen Kombinierer-Nationalteam. Der Pongauer feierte 2 Weltcupsiege und holte mit dem Team bei den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea und bei der WM 2017 in Lahti jeweils die Bronzemedaille. Die zwei Team-Bronzemedaillen von 2019 und 2021 wurden ihm nachträglich aberkannt. Im letzten Winter feierte der 33-Jährige ein Comeback, beim Nordic Triple in Seefeld erklärte er dann seinen Rücktritt. Seidl ist Familienvater und angehender Berufspilot.

4 Jahre gesperrt Die Vorgeschichte: 2020 hatte die Nationale Antidoping Agentur (NADA) gegen Mario Seidl ein Verfahren wegen Blutdopings eingeleitet. Der Blutpass des Kombinierers wies auffällige Werte und Schwankungen auf, Mario Seidl wurde rückwirkend für vier Jahre gesperrt, zwei WM-Team-Medaillen (2019, 2021) wurden ihm aberkannt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/ANNA SZILAGYI Mario Seidl bei seinem Abschied im Jänner beim Nordic Triple in Seefeld

Getestet Der Pongauer hat das Blutdoping immer bestritten und damit argumentiert, dass er unter einer sogenannten Hypogammaglobulinämie leidet, die für diese verdächtigen Blutwerte verantwortlich wäre. Einen konkreten medizinischen Beleg dafür konnte er lange Zeit nicht erbringen.

Großes Rätsel „Ich wollte das aber so nicht hinnehmen und habe es wie ein Rätsel gesehen, das ich lösen möchte“, sagt Mario Seidl im KURIER-Gespräch. Analysen eines renommierten Hämatologen im AKH Wien und in einem Speziallabor in München haben nun neue Erkenntnisse gebracht, die den Verdacht des Blutdopings entkräften. In der Kurzfassung: Seidls Blutschwankungen sind medizinisch belegt und wurden und werden immer noch vom eigenen Körper ausgelöst.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/BARBARA GINDL / BARBARA GINDL Mario Seidl bei seinem letzten Wettkampf im Jänner

Auf Basis dieser Untersuchungen und Daten will Mario Seidl den Fall neu aufrollen und fordert mit seinem Anwalt bei der NADA eine Wiederaufnahme des Verfahrens. „Ich bin angeprangert worden, das will ich so nicht stehen lassen“, erklärt Seidl.

Beschattet Der Kampf um seinen Ruf als redlicher Spitzensportler hat den jungen Familienvater schon eine sechsstellige Summe gekostet. Dazu kam sich Mario Seidl zeitweise sogar wie ein Schwerverbrecher vor. Es gab eine Hausdurchsuchung, „wo jeder Socken umgedreht worden ist“, acht Monate lang überwachte die Kripo das Auto des Kombinierers, um mögliche Spuren zu einem Blutdopingsyndikat zu finden.