Wieder Blech: Eisschnellläuferin Herzog fehlten 7 Hundertstel

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog verpasste nur knapp die angestrebte Medaille über 500 Meter. Die Sprint-Weltmeisterin aus dem Jahre 2019 markierte im vierten Lauf eine Zeit von 37,28 Sekunden und war bis zur vorletzten Paarung auf Medaillenkurs. Dann wurde die 26-jährige Wahl-Ferlacherin aber noch vom Podest gestoßen.

Herzog erlebt in Peking damit ein bitteres Déjà-vu: Auch bei den Winterspielen vor vier Jahren in Pyeongchang war die Österreicherin über die 500 Meter Vierte geworden. Damals hatten ihr 17 Hundertstelsekunden auf Edelmetall gefehlt, am Sonntag trennten Herzog läppische sieben Hundertstelsekunden von den Top drei.