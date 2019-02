Wie Setzinger mit seinen Grazern die Capitals stürzen will

Jetzt kann es endlich losgehen: In der Erste Bank Eishockey Liga steht am Freitag das erste wirklich aussagekräftige Spiel in dieser Saison auf dem Programm: Die Vienna Capitals empfangen in der 43. und vorletzten Runde des Grunddurchganges die Graz 99ers (19.15, Sky Sport Austria). Gewinnen die Wiener, die in der Tabelle zwei Punkte Vorsprung auf die Grazer haben, nach 60 Minuten, dann beenden sie den Grunddurchgang als Erste und qualifizieren sich für die Champions Hockey League. Gewinnt Graz, haben die Steirer in der letzten Runde am Sonntag ( Dornbirn – Graz, Innsbruck – Capitals) die große Chance auf Platz eins.

Die Steirer sind in dieser Saison eines der konstantesten Teams. Nicht einmal in der kleinen Schwächeperiode im Dezember hat das Team von Trainer Doug Mason mehr als zwei Spiele in Folge verloren.