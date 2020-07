Wenn Ski-Tragödien nur noch Schnee von gestern sind

Lanzinger gelingt ein Blick zurück ohne Zorn. Er hat schon unmittelbar nach dem Unfall auf verbale Rundumschläge verzichtet. Und heute sagt der inzwischen 34- Jährige, der nie öffentlich mit dem Schicksal haderte: "Was in den sieben Jahren seither passierte, war wunderschön. Ich habe eine irrsinnige Lebensfreude und eine tolle, gesunde Familie."

Georg Streitberger, der am Unfalltag seines Freundes Lanzinger erstmals gesiegt hatte, sind nach wie vor Top-Drei-Plätze zuzutrauen. Und Hannes Reichelt, der Lanzinger als einer der ersten in der Reha-Klinik besucht hatte, gilt heute als Favorit, obwohl der Steve Nyman ( USA) Trainingsschnellster war und Kjetil Jansrud als Lokalmatador unter Erfolgsdruck steht. So sagt Jansrud: "Will ich Marcel Hirscher im Gesamtweltcup noch einholen, dann muss ich in Kvitfjell zwei Mal gewinnen." Heute in der Abfahrt, Sonntag im Super G.