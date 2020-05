Wenn in Schladming der Trubel rollt

Hirscher

Anna Fenninger

„Ich werde aber nicht drei Goldmedaillen gewinnen, von denen jeder schreibt und redet“, stelltklar. „Der Druck von außen ist klar größer als der Druck, den ich mir hier mache“, ergänzt, die heute im Super-G (11 Uhr) ihre Medaillenjagd startet. Ihr Zugang zur WM ist pragmatisch: „Das passiert dir nur einmal im Leben, dass du zu Hause um Medaillen kämpfen darfst. Wir wissen zwar alle nicht ganz genau, was uns erwartet, aber eines weiß ich: Zu viel Nachdenken ist nicht gut.“

Von den Betreuern wurden die ÖSV-Sportler jedenfalls akribisch auf die Nebengeräusche der WM vorbereitet. Dabei nahmen die Skifahrer Anleihe bei den Adlern, die zur Stressbewältigung schon seit Jahren erfolgreich auf Neurocoaching setzen. „Auch wir haben solche Regulationsmaßnahmen getroffen“, erklärt Damen-Cheftrainer Herbert Mandl.

Marcel Hirscher hat seine eigene Methode, die Weltmeisterschaft zu bewältigen: Konzentration aufs Wesentliche lautet sein Motto für die Medaillenjagd. „Die Tore sind auch hier nur rot und blau, oder“, meint der 23-Jährige. „Ich darf nicht an die 1,6 Millionen Leute vor dem Fernseher denken und an das, was sie von mir erwarten.“

Hermann Maier hat diese Erfahrung schon hinter sich. Was Hirscher jetzt in Schladming ist, das war er 2001 bei der letzten Heim-WM in St. Anton – der Mann, um den sich alles drehte. Sein Tipp an seinen Nachfolger: „Mach ’ ja nichts anders als sonst. Das bringt nichts.“