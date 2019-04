Weltmeisterin Herzog wechselt in niederländisches Profiteam

Die österreichische Eisschnelllauf-Weltmeisterin Vanessa Herzog schließt sich dem niederländischen Profiteam Reggeborgh an. Das 2018 von Olympiasieger Gerard van Velde gegründete Team um Olympiasieger Michel Mulder wird ab sofort um eine Frauen-Abteilung erweitert. Herzog hatte im Februar 2019 bei der Einzelstrecken-WM in Inzell als erste Österreicherin Gold über 500 Meter Gold gewonnen und wechselt gemeinsam mit ihrer australischen Trainerin Desly Hill in das niederländische Team.